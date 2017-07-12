قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء قرار وزير الداخلية برفض تعيين مواطنة في وظيفة محقق بوزارة الداخلية وتعيينها بأثر رجعي من تاريخ صدور قرار تعيين مثيلاتها.

وحضر المحامي عبدالرحمن الوطري مترافعا عن المواطنة، مؤكدا أن القرار قد حاد عن جادة الصواب وأن الإدارة في ذلك قد سنت سننا لم يسبقها أحد في التعسف مع المواطنة، حيث ان المتقدمة لهذه الوظيفة خريجة كلية الحقوق جامعة الكويت بتقدير جيد جدا وأدت الاختبار التحريري الذي نظمته الإدارة وتجاوزت كل المقابلات الشخصية ولم يتم قبولها رغم ذلك.

وزاد الوطري ان الإدارة ممثلة باللجنة المشرفة على المقابلات لم تعر اهتماما للمعايير التي وضعتها وضربت بها عرض الحائط وإنما أغوتهم أهواؤهم ومصالحهم في عدم اختيار الكفء من المتقدمين مما حدا بالمواطنة الى رفع هذه الدعوى والتظلم من هذا القرار المشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والتي تضررت منها المواطنة.