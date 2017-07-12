محمد الدشيش

عقد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد اجتماعا ثلاثيا صباح امس بمبنى الإدارة العامة للإطفاء مع ممثل الهيئة العامة للبيئة نائب المدير العام للشؤون الفنية م. محمد العنزي وممثل الهيئة العامة للصناعة نائب المدير العام فهاد المطيري.



حيث تمت مناقشة عدة مواضيع مهمة ومشتركة كإصدار التراخيص والتشديد على آلية مخالفة المنشآت المخالفة لقوانين الجهات الثلاث.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية للكشف على أنشطة مصانع انتاج مادة المذيب الأبيض ولإزالة المنشآت المخالفة وتقليل مخاطر المصانع القائمة كما تم استعراض مخالفات منطقة الصليبية الزراعية وطرق التخزين الخاطئة في المنطقة كما تقرر اخذ رأي الإدارة العامة للإطفاء في موضوع اعادة توطين الانشطة ذات الخطورة بالمناطق الحرفية والصناعية.



وتقرر عقد اجتماع الأسبوع القادم بحضور لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة.

حضر من الإدارة العامة للإطفاء نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ونائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية العميد خالد فهد ومدير إدارة إطفاء محافظة العاصمة العميد محمد الشطي وعدد من ضباط الإدارة.

من ناحية اخرى استقبل مدير عام الادارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد في مكتبه مساء امس الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان والوفد المرافق له.

واعرب الشريعان عن شكره للفريق المكراد ومنتسبي الادارة العامة للإطفاء من رجال إطفاء على الدور البطولي الذي قاموا به في مكافحة الحريق الذي وقع قبل ايام في توسعة مجمع الأفنيوز وقدم كتاب شكر ودرعا تذكارية تعبيرا عن امتنان شركة المباني والقائمين عليها وعلى مجمع الأفنيوز لرجال الإطفاء ودورهم البطولي.

من جانبه رحب الفريق المكراد بهذه الزيارة معربا عن تقديره لهذا التكريم الذي يعتبر دافعا لرجال الإطفاء لبذل المزيد من اجل تحقيق اهدافهم في حماية الارواح والممتلكات، مؤكدا ان رجال الإطفاء على اتم الاستعداد لخدمة وطنهم وان يبروا بقسمهم.

وناقش الجانبان على هامش الزيارة المزيد من التعاون في مجال الامن والسلامة وتكثيف التنسيق فيما يخص الأنظمة الوقائية وذلك بالتعاون مع قطاع الوقاية بالادارة العامة للإطفاء.

وحضر الاستقبال نائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص والمدير التنفيذي للاتصالات في شركة المباني م.شعاع القاطي ورئيس الأمن والسلامة اللواء متقاعد محمد السريع.