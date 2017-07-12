هاني الظفيري

كشف حادث دهس وافد آسيوي عن حيازته لمواد مخدرة وطلقة قام بوضعها في احد جيوب بنطاله وتم نقل الآسيوي الذي اصيب بعدة كسور ادخل على اثرها مستشفى مبارك.



وقال مصدر امني ان بلاغا ورد من مواطن الى غرفة عمليات الداخلية صباح امس يفيد بتعرض وافد آسيوي الى الدهس في منطقة السرة وعليه توجه رجال الأمن ورجال الإسعاف وعند نقل الآسيوي الذي كان بحالة غير طبيعية تم العثور على سيجارة حشيش جاهزة للتعاطي بالاضافة الى طلقة نارية وافاد الداهس وهو مواطن بأن الآسيوي كان يترنح على الرصيف قبل ان يقفز امامه الأمر الذي جعله يصطدم به وتم رفع تقرير بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وتسجيل قضية في مخفر المنطقة.