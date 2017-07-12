في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بضرورة تكريس القواعد التي تقضي بتكريم المخلص والمجد وإثابة كل من يبذل جهدا ويقدم عطاء من أجل أمن الوطن، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، بحضور مدير عام الإدارة العامة للمنافذ البرية العميد إياد الحداد، ومدير عام الإدارة العامة لأمن الموانئ بالإنابة العقيد عاطف الحبشي، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار العقيد عيسى الفيلكاوي، بتكريم كوكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين من منتسبي قطاع المنافذ الذين اظهروا تميزا وإخلاصا في أداء المهام المناطة بهم.

ورحب اللواء العوضي بالمكرمين، مؤكدا أنهم يعدون نموذجا يقتدى به في صدق الانتماء، وأنهم يعملون كفريق واحد لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين بكل سهولة ويسر.