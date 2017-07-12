أمير زكي - هاني الظفيري

سمع دوي انفجار امس في منطقة مشرف - قطعة 4 داخل أحد المطاعم، وأفاد مصدر أمني بعد تلقي بلاغ أولي عن وجود عدة إصابات نتيجة الاختناق بعد نشوب حريق إثر انفجار للغاز في المطعم.

وقد هرعت على الفور سيارات الإسعاف والاطفاء والقوى الأمنية لمتابعة الحادث والكشف عن أسبابه.

وذكر بيان أولي للطوارئ الطبية أنه تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين ونقل المصابون إلى المستشفيات بينهم 4 يتلقون العناية في غرفة الإنعاش، فيما الآخرون حالتهم مستقرة.

وقال مصدر مطلع ان الحادث بسبب تسرب غاز تصادف مع مصدر لهب أدى الى انفجار سلندر غاز، ونفى المصدر بشكل حازم ما اشيع عن أن عملا ارهابيا وراء الحادث، مؤكدا ان الواقعة لا تعدو سوى تسرب غاز، وقد تبين ان سقوط ديكورات المحل وراء تفاقم الإصابات.

ولاحقا، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في «الإطفاء» وقوع ٧ إصابات منها ٤ حالات وصفت بالحرجة، مشيرة إلى حصر الأضرار التي خلفها الانفجار .

العلاقات والإعلام الأمني: السيطرة على حريق محدود بمحل لصنع الحلويات تابع لجمعية مشرف نتيجة تسرب غاز



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن حريقا محدوداً اندلع اليوم نتيجة تسرب غاز أدى إلى انفجار في محل لصنع الحلويات تابع لفرع جمعية مشرف التعاونية بقطعة 4، وقد تمت السيطرة عليه وهناك بعض الأضرار المادية والإصابات المتفرقة.



وأكدت الإدارة أنه تم معاينة الموقع من جانب الإدارة العامة للإطفاء والجهات الأمنية المختصة المعنية التي هرعت إلى موقع الحادث، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق نشب نتيجة تسرب من أنبوبة غاز مما أدى إلى انفجار محدود وهو ما أكدته إفادات المصابين الذين تواجدوا في موقع الحادث.



وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات المختصة ومن بينها الإدارة العامة للإطفاء تقوم بإعداد تقرير متكامل عن ملابسات الحريق.