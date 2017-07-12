حنان عبد المعبود

اعلنت ادارة الطوارئ الطبية انه في الساعه ٢٠:٢٤ من مساء يوم الثلاثاء ٢٠١٧/٧/١١ ورد بلاغ الى عمليات الطوارئ الطبية عن طريق هاتف الامان ١١٢ عن وجود انفجار وحريق في منطقة مشرف قطعة٤ فرع الجمعية ناتج عن سلندر غاز وان عدد المصابين التقريبي ٦ وعلى الفور تم ارسال ٧ اليات اسعاف الى الموقع ولدى وصول اليات الطوارئ الطبية الى الموقع تم زيادة عدد سيارات الاسعاف الى ١١ سيارة احترازيا

بقيادة قائد اسعاف حولي حبيب دشتي وتم تقديم الرعاية الطبية ونقل عدد ٧ اصابات من ضمنها ٣ اصابات حرجة ٦ اصابات الى مستشفى مبارك واصابة مستقره الى مستشفى الاميري.