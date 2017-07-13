مدة الدراسة سنتان ومكافأة شهرية 250 ديناراً للسنة الأولى و275 ديناراً للثانية وشهادة دبلوم للخريج

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات الراغبين في الالتحاق بمعهد ضباط الصف بدورة الرقباء الأوائل الدفعة 23 وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، وتستمر إدارة التسجيل والقبول بقطاع التعليم والتدريب في تسجيل الطلبات حتى الخميس 27 الجاري وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.moi.gov.kw بعد الإعلان في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة من إذاعة وتلفزيون وفضائيات وصحف محلية والكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حتى يتمكن الراغبون في الالتحاق والاطلاع على الشروط العامة والخاصة وإجــــراءات التسجيــل والمستندات المطلوب احضارها لإدارة التسجيل والقبول.

وأضافت ان جميع الفرص متاحة امام شبابنا للالتحاق بسلك الشرطة لجميع من تنطبق عليه المعايير والاشتراطات العامة وفي مقدمتها أن يكون المتقدم كويتيا من ابوين كويتيين ومحمود السيرة، حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي وألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من أحد الأجهزة التعليمية بالأكاديمية أو من أي جهة تعليمية أخرى ويكون لائقا صحيا للخدمة النظامية ولا يقل طول قامته عن 170 سم وأن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 60% والا تزيد سنه على 27 سنة ميلادية، علما ان سن الطالب يحتسب في أول أغسطس الذي يتقدم فيه للالتحاق بالدراسة.

واوضحت الادارة ان مدة الدراسة عامان دراسيان يتلقى خلالهما الطالب مكافأة شهرية مقدارها 250 دينارا للسنة الأولى و275 دينارا للسنة الثانية، ويمنح الخريج شهادة دبلوم اجتياز دورة علوم الشرطة ويعين الخريج بأول مربوط رتبة رقيب أول ويقدم طلب الالتحاق وفقا للنموذج المعد لذلك.