ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء ان الأضرار التي خلفها حادث الانفجار الهائل في محل بيع وصنع الحلويات والمعجنات بمنطقة مشرف جسيمة وأدت الى وقوع انهيار جزئي في سقف المبنى وتصدع الأعمدة ما جعل المبنى آيلا للسقوط، الامر الذي دفع قائد الموقع الى اتخاذ إجراء فوري بتطويق المكان ووضع مسافة آمنة احترازية لسلامة المارة والقاطنين هناك.

وأوضحت الإدارة ان نتائج التحقيق الأولية اشارت الى وجود تسرب في غاز الطبخ (ال بي جي) المستخدم لصنع الحلويات والمعجنات ادى الى حدوث حريق محدود وانفجار هائل خلف وراءه 7 اصابات.

واختمت الادارة بيانها بأن التحقيق مازال جاريا بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة الى وزارة الداخلية للوقوف على اسباب وملابسات الحادث.

حضر الى الموقع مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير اطفاء محافظة حولي العميد محمد المحميد ومدير العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير، ومن جانب وزارة الداخلية تواجد في الموقع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح وعدد من القيادات الأمنية، كما تواجد في موقع الحادث رجال الطوارئ الطبية الذين تعاملوا مع المصابين ونقلوهم الى المستشفى بالاضافة الى ممثلي بلدية الكويت.

القديري: إغلاق الفرع حتى إشعار آخر بعد تدميره تماماً

من جانبها، قالت جمعية مشرف في بيان لها: «نتج عن الحريق إصابة 7 حالات منها 5 حالات بحالة جيدة وإصابة حالتين تم نقلهما لمستشفيات البابطين والصباح وجار علاجهما.

وقال رئيس مجلس إدارة تعاونية مشرف عبدالرحمن القديري «إن الانفجار اندلع في محل خاص بفرع الحلويات المستثمر وان قوة الانفجار تسببت في تدمير الفرع تماما وانه تم إخلاء المبنى بالكامل وفق اجراءات ومتطلبات الجهات المختصة». وأشاد القديري بتواجد الاطفاء بالسرعة المطلوبة وقوات الأمن الخاصة التي اتخذت مواقعها على الفور لتأمين الموقع والقيام بكل الإجراءات اللازمة بذلك، موضحا ان الأجهزة الأمنية المعنية تعكف على دراسة اسباب الانفجار، فيما تباشر الإدارة العامة للإطفاء (مراقبة تحقيق الحريق) والإدارة العامة للأدلة الجنائية القيام بدورهما الفني لمعرفة أسباب الحريق ورفع تقرير عاجل بذلك.