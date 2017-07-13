أخمد رجال الاطفاء امس 3 حرائق شبت في عمارة سكنية في خيطان ومول تجاري بالمهبولة ويخت كان متوقفا في مرسى سوق شرق، وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في عمارة مكونة من ثلاثة ادوار بمنطقة خيطان وعلى الفور تم توجيه فرق اطفاء مراكز الفروانية وصبحان والسالمية وعند الوصول تبين ان الحريق في شقة بالدور بالارضي وامتد الي الادوار العلوية بالعمارة وتم اخلاء العمارة من السكان ومحاصرة الحريق بهدف منع امتداده الى المباني المجاورة وقام رجال الاطفاء بعملية المكافحة والسيطرة على الحريق واخماده دون اي اصابات بشرية حيث تم انقاذ جميع سكان العمارة وكان الحادث بقيادة مدير اطفاء محافظة الفروانية ورئيس مركز صبحان المقدم أحمد هايف.

كما تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء مساء امس بلاغا ثانيا يفيد باندلاع حريق في أحد المجمعات التجارية بمنطقة العقيلة وعلى الفور تم توجيه فرق اطفاء مراكز المنقف والقرين الى مكان الحريق وبمجرد الوصول تم اخلاء المجمع بالكامل وتبين ان الحريق في مدخنة احد المطاعم بالمجمع وقام رجال الاطفاء بمكافحة النيران واخمادها دون وقوع اي اصابات تذكر وكان الحادث بقيادة رئيس قسم «ب» مركزالمنقف الرائد فهد المنصوري.

من جهة اخرى، أخمد رجال الإطفاء حريقا نشب في يخت صباح الثلاثاء، حيث هرع رجال مركز الشويخ للإطفاء البحري بقيادة المقدم خالد وليد فور ورود بلاغ من مركز العمليات يفيد بنشوب حريق يخت في مراسي سوق شرق، وعند الوصول الى الموقع قامت فرقة الإطفاء بتأمين اليخوت المحاورة وتمت عملية مكافحة الحريق وإخماده من دون وقوع اي اصابات بشرية.