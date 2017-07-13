إعداد: عبدالكريم أحمد - محمد الدشيش

ألزمت محكمة التمييز مواطنة «معتوهة» ووالدها بصفته قيما عليها، بإعادة مبلغ 40 ألف دينار إلى إعلامية شهيرة بعدما سلمته لها بشيك من أجل الاتفاق على عمل تجاري.

وكانت الإعلامية قد لجأت إلى القضاء مبينة أنها سلمت المبلغ إلى المدعى عليها والتي تبلغ 38 عاما بعدما أوهمتها باستثماره تجاريا، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم أنها تعاني مرض العته، كما ادعت لاحقا من خلال تقارير طبية قدمتها للمحكمة عبر محاميها تملصا من المسؤولية.

وقال وكيل الإعلامية المحامي محمد الحميدي لـ«الأنباء» إن المعاملات التجارية للشخص المصاب بالعته لا تعفي الشخص القيم عليه من المسؤولية عنه، وهو الأمر الذي ينطبق على هذه الواقعة.

يذكر أن محكمة الاستئناف رفضت الدعوى، إلا أن محكمة التمييز قامت بإلغاء الحكم الاستئنافي والقضاء بالحكم المشار إليه.