نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة مفاجئة في محافظة الأحمدي وذلك لملاحقه المخالفين والخارجين عن القانون وملاحقه العمالة السائبة، وذلك بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح وبإشراف مساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد عبدالله الرجيب، أسفرت عن ضبط 88 شخصا مخالفا لقانون الإقامة.

وخلال التحقيقات التي اجريت معهم اعترف المخالفون بأنهم لا يعملون لدى كفلائهم وبالاستعلام عنهم بجهاز الحاسب الآلي تبين أن عليهم بلاغات تغيب وانهم مخالفون للإقامة ومطلوبون على ذمه قضايا أخرى.

واحيلوا جميعا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وسط ترجيحات بابعادهم على ان يتحمل كفلاؤهم المسؤولية القانونية عن ذلك إضافة إلى أن الكفيل سيوضع على لوائح القائمة السوداء بحيث لا يسمح له بعدها بكفالة أي شخص مطلقا. شارك في الحملة رئيس قسم الرقابة والتفتيش الرائد خالد الصباح، ورئيس قسم العمليات بالتكليف الرائد عبدالعزيز الكندري.