محمد الجلاهمة

أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين بسرعة اتخاذ ما يلزم لضبط وإحضار مجموعة من اللصوص شكلوا فيما بينهم عصابة منظمة لسرقة املاك الدولة وقيام أعضاء الشبكة باستهداف 9 مواقع نفطية والاستيلاء على كيبلات تقدر بعشرات الآلاف من الدنانير حسب التقديرات الأولية.

وعلمت «الأنباء» أن وكيل الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي وجه باتخاذ كل ما يلزم نحو سرعة ضبط وإحضار اللصوص والاستعانة بأي كاميرات يمكن ان تسهم في سرعة ضبط وإحضار اللصوص الذين يرجح انهم خبراء في التعامل مع الكيبلات الى جانب تقرير الرقابة على المواقع التي تشتري مثل هذا النوع من المسروقات.

وجاءت هذه الخطوات عقب تقدم كبير المستشارين القانونيين في شركة نفط الكويت الى مخفر شرطة الاحمدي مسجلا قضية جنايات برقم 42/2017 وبمسمى سرقة عن طريق تحطيم حرز ليبلغ من خلالها عن كسر وسرقة 9 مواقع نفطية، محددا الأماكن المستهدفة والمسروقات على النحو التالي:

مواقع آبار نفط موقع 851 برقان حيث تمت سرقة 12 كيبلا طول 120 مترا و7 كيبلات طول 70 مترا بتاريخ 4/7/2017 وموقع 870 برقان حيث تمت سرقة 10 كيبلات طول 100 متر وموقع 1064 برقان حيث سرقوا 18 كيبلا طول 180 مترا و3 كيبلات طول 30 مترا بتاريخ 5/7/2017 وموقع 849 برقان وسرقوا 12 كيبلا طول 120 مترا و3 كيبلات طول 30 مترا بتاريخ 6/7/2017 وموقع 1034 برقان وسرقوا 12 كيبلا طول 120 مترا و3 كيبلات طول 30 مترا وموقع 1060 برقان وسرقوا 3 كيبلات طول 30 مترا بتاريخ 8/7/2017 وموقع 1036 برقان حيث سرقوا 12 كيبلا 120 مترا و3 كيبلات 30 مترا بتاريخ 9/7/2017 وموقع 334 مقوع حيث سرقوا 6 كيبلات طول 60 مترا بتاريخ 11/7/2017 التابعة لشركة نفط الكويت وتم الاتصال بوكيل النيابة فيصل الديحاني الذي أفاد بتسجيل قضية وإرسالها الى النيابة.