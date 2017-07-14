محمد الجلاهمة

فتحت أجهزة وزارة الداخلية وتحديدا رجال أمن ومباحث محافظة الاحمدي تحقيقا موسعا لتوقيف لص مجهول تمكن من سرقة 100 الف ريال سعودي كان يحتفظ بها مواطن داخل مركبته اليابانية موديل 2009، حيث قام اللص المجهول ـ وعلى حسب إفادة المواطن ـ بكسر الزجاج الجانبي الايمن للمركبة والتي كانت متوقفة في مواقف مستشفى شركة نفط الكويت وسرقة المبلغ والذي كان يضعه المبلغ في درج المركبة الأمامي، هذا وجار الاستعانة بكاميرات متواجدة في مواقف المستشفى في محاولة لتحديد الجاني الى جانب قيام الادلة الجنائية برفع البصمات من على المركبة التي تعرضت للسرقة.

وقال مصدر أمني إن مواطنا يدعى «م.ح» من مواليد 1981 ابلغ مخفر الاحمدي ان مركبته اليابانية موديل 2009 فضية اللون فوجئ بزجاجها الأمامي الأيمن وقد كسر وان المظروف سرق، واكد المصدر ان تحقيقات اضافية ستجرى مع المبلغ من قبل المباحث للوقوف على اشخاص كانوا على علم بأنه يحوز هذا المبلغ الكبير، وايضا ستتم معرفة الاسباب التي تدعوه الى الاحتفاظ بهذا المبلــغ الكبيـر.