هاني الظفيري

انتقل فنيون من الأدلة الجنائية إلى حيث تتوقف سيارة في منطقة سعد العبدالله بهدف رفع الآثار التي يمكن ان يكون لصوص مجهولون قد خلفوها وراءهم عقب قيامهم بكسر زجاج المركبة وسرقة مبلغ مالي و5 شهادات ميلاد تخص ابناء المبلغ، وجاءت هذه الإجراءات في اعقاب تقدم مواطن الى مخفر شرطة سعد العبدالله، مشيرا الى انه كان يستعد للسفر الى دولة أوروبية وكان يحتفظ بشهادات الميلاد ومبلغ مالي يقدر بـ 5650 دينارا داخل المركبة بعد ان سحبه من بنك محلي، وأضاف: تركت المبلغ والشهادات داخل مركبتي الاميركية مقابل منزلي في سعد العبدالله ق6 ولدى خروجي ليلا للتوجه الى ديوانية احد اصدقائي وجدت زجاج المركبة قد كسر وسرق المبلغ والشهادات، مؤكدا ان المبلغ كان يحتفظ به في مظروف ويضعه اسفل المقعد الامامي، هذا ورجح مصدر امني ان يكون من استهدف المواطن المبلغ هم من لصوص يتبعون مرتادي البنوك الوطنية وينتظرون قيام المجني عليهم بترك سيارتهم وبداخلها المظروف الذي يضم مبالغ مالية.