محمد الجلاهمة

تعرض شقيقان الى الاعتداء بالضرب من قبل أقاربهما أثناء تواجدهما بالمنزل بمنطقة الأحمدي، وتشير المصادر الأمنية الى أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات شديدة بين الاطراف المتنازعة وكشف مواطن بأنه كان برفقة شقيقه بالمنزل وفوجئا بدخول أقاربهما عليهما وتطاولوا عليهما بالضرب، وهم 3 أشخاص من الاقارب وعند ذهاب المجني عليه الى خارج المنزل لأجل ان يستقل مركبته تبين أن المركبة تعرضت للإتلاف عن طريق الطلق الناري الذي هشم أجزاء من السيارة وقال ابن عم المجني عليه ان احد الاقرباء كان يحمل بيده (شوزن) كما تبين ان الجانيين استطاعا الفرار بعد الاعتداء على أقاربهما، وقامت السلطات الامنية بإبلاغ مدير نيابة الاحمدي الذي امر بتسجيل قضية حملت عنوان حيازة سلاح بدون ترخيص واعتداء بالضرب جنايات الاحمدي مع تكليف المباحث بضبط وإحضار المدعى عليهما.