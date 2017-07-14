هاني الظفيري

أسعف وافدان من الجنسية البنغالية الى مستشفى الفروانية للعلاج من طعنات وجروح قطعية نتجت عن مشاجرة بالسكاكين جمعهما و3 وافدين من نفس جنسيتهم وذلك في قسيمة بمنطقة جابر الأحمد، وبحسب مصدر امني فإن النقطة الأمنية الملحقة بمستشفى الفروانية تلقت اخطارا من الأطباء بوصول وافدين مصابين بجروح قطعية حيث توجه رجال امن الفروانية الى حيث يتواجد المصابون وتبين ان الأول يدعى بلال من مواليد 1989 واصابته عبارة عن جرح طعني اعلى البطن وحالة الوعي غير مستقرة وتم إدخاله غرفة العمليات، والثاني يدعى خورشيد بنغالي من مواليد 1978 وإصابته عبارة عن جرح قطعي بإبهام اليد اليمنى وجرح قطعي بوسط اليد اليمنى وحالة الوعي مستقرة، وقال المصابان ان ثلاثة اشخاص من الجنسية البنغالية متوارين عن الانظار حاليا هم من احدثوا بهما الاصابات خلال مشاجرة استخدمت فيها السكاكين وأن المشاجرة بسبب خلاف سابق بينهم، ووقعت المشاجرة بقسيمة قيد الإنشاء بمنطقة جابر الاحمد قطعة 7.