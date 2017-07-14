عبدالله قنيص - محمد الدشيش

دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أجهزة الداخلية الى ضبط وإحضار شخص يرجح أنه مواطن أقدم على ضرب مجموعة من الكلاب الصغيرة بشكل عنيف وباستخدام ماسورة حديدية، ودعوا إدارة الجرائم الإلكترونية الى ضبط المواطن وإحالته الى القضاء نظير تصرفه الذي لم يلق أي تعاطف. وكان المقطع تضمن رصد بطل الحديدة لمجموعة كلاب تعبث داخل ديوانية جهة حكومية على الارجح ليقوم بضرب الكلاب أثناء محاولتها الخروج من الديوانية. هذا، ولم تتمكن «الأنباء» من التأكد إن كان المقطع صور داخل الكويت أو في دولة أخرى.