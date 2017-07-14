احمد خميس

اتهم رجلا امن مواطنا ومرافقته بإهانتهما خلال تأدية مهام عملهما، وبحسب مصدر امني فإن دورية تابعة لنجدة الاحمدي وخلال جولة لها في منطقة المهبولة شاهدت مركبة يستقلها شاب في مقتبل العمر، وترافقه فتاة وكانا في وضع غير لائق، ما شد انتباه رجلي الدورية وعند طلب الأوراق الثبوتية لوحظ أن الشاب والفتاة بحالة غير طبيعية، وعند طلب نزولهما من المركبة لمعرفة الحالة التي هما فيها قاما بمقاومة رجلي الامن بالقوة والتعدي عليهما كما تلفظا بألفاظ نابية ضد رجلي الامن وتوعدوهما بالأذى، ما جعل رجلي الدورية يقومان بالقبض عليهما وصعودهما الى الدورية واحالتهما الى السلطات الامنية بمخفر الفنطاس، وتسجيل ضدهما قضية اشتباه بحالة غير طبيعية واهانة موظف عام اثناء تأدية الواجب.