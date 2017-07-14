أحمد خميس

اختلف زوجان فيما بينهما مما نتج عن هذا الخلاف التطاول والسباب والقذف والاعتداء بالضرب ونتج عنه بعض الإصابات التي لزمت مراجعة المستشفى وإحضار تقرير طبي يفيد بأن الزوجة حامل بالشهور الأولى أثناء الاعتداء بالضرب من قبل الزوج، وأسفر عن خدوش على الرقبة واحمرار على الوجنتين، حيث توجهت الزوجة الى السلطات الامنية في محافظة حولي وتقدمت ببلاغ وكانت وقتها لا تحمل اي اثبات رسمي اثناء البلاغ وتمت احالة الشكوى الى الجهات المعنية التي قامت بإرسال كتاب استدعاء للزوج للحضور الى جهات التحقيق لمعرفة ملابسات القضية.