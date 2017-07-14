ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالإدارة العامة للإطفاء ان فرق الإطفاء تعاملت مع حريق نشب في سكن للعمال بمنطقة الشعيبة الصناعية. وقال بيان للإطفاء ان مراكز ميناء عبدالله والفحيحيل والاسناد تلقت بلاغا بشأن الحريق ظهر امس وعند الوصول تبين ان الحريق بسكن للعمال مبني من الصفيح مساحته 5000 متر مربع، وعلى الفور تم إخلاء السكان من المبنى ومكافحة الحريق واخماده قبل انتشاره للمباني المجاورة دون وقوع إصابات وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

اللافت ان العمال تخلصوا من مطفآت الحريق خشية من انفجارها على الأرجح.