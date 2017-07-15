محمد الدشيش

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الاحصائية الصادرة عن الادارة العامة لشؤون الإقامة التي يرأسها اللواء عبدالله الهاجري خلال الفترة من 1- 31 مايو الماضي تشير الى ان اجمالي الاقامات بلغ 357.776 منها 42.311 اصدار إقامة، و167.929 تجديد إقامة، و2.430 إصدار إشعار، و48.592 نقل معلومات، و91.7698 نقل كفالة و4.045 إلغاء إقامة و700 إضافة/ حذف مرافقين.

بينما بلغ اجمالي التأشيرات 181.934 منها 2.293 تسجيل تأشيرة و2.533 طباعة تأشيرة و245 إلغاء تأشيرة و1.735 تعديل تأشيرة بينما بلغت المبالغ المحصلة خلال تلك الفترة 855.876 دينارا منها 117.372 دينارا لإدارة الخدمات الخاصة و319.916 لإدارة شؤون اقامة العاصمة و461.880 لإدارة شؤون إقامة حولي، و440.212 لإدارة شؤون إقامة الفروانية و272.102 لإدارة شؤون اقامة الاحمدي و137.138 لإدارة شؤون إقامة الجهراء 106.256 لإدارة شؤون إقامة مبارك الكبير.

وبلغ إجمالي الإقامات للإدارة العامة لشؤون الإقامة 200.179 منها 27.821 إصدار إقامة 83.174 تجديد إقامة 1.535 إصدار إشعار و28.887 نقل معلومات و56.138 نقل كفالة 2.209 الغاء إقامة و415 إضافة وحذف مرافقين وذلك خلال الفترة من 1- 22 يونيو الماضي.

أما التأشيرات فقد بلغت 92.887 تأشيرة منها 30.474 لإدارة الخدمات الخاصة و14.832 لإدارة شؤون اقامة العاصمة و15.074 لإدارة شؤون اقامة محافظة حولي و11.731 لإدارة شؤون إقامة الفروانية و14.218 لإدارة شؤون اقامة الأحمدي و3.254 لإدارة شؤون إقامة الجهراء و3.304 لإدارة شؤون إقامة مبارك الكبير.

كما بلغت المبالغ التي تم تحصيلها 1.242.707 دنانير خلال مايو بينما بلغت المبالغ المستحقة 1.855.678 دينارا خلال يونيو تتضمن غرامات ورسوما إضافية ورسوم التحاق بعائل وذلك بالادارات التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة.