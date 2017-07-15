موسى أبو طفرة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الإدارة العامة للمرور بدأت بتشغيل بعض كاميرات الضبط المروري الجديدة التي تم تركيبها على الطرق الرئيسية في مختلف المناطق التي تشهد كثافة في الحركة المرورية.

وأوضحت الإدارة انه تم تفعيل كاميرات الضبط المرورية على طريق الشيخ زايد مقابل مجمع الأفنيوز ومقابل منطقة قرطبة وطريق الدائري الرابع مقابل منطقة السرة وطريق الملك فهد مقابل قصر بيان إلى جانب كاميرات الضبط المروري في شارع محمد بن القاسم مقابل منطقة الرابية.

وأشارت الإدارة إلى ان الكاميرات الجديدة تعمل على ضبط تجاوز السرعة المحددة بجميع الحارات في كلا الاتجاهين الى جانب ضبط السرعة في حارة الأمان ووقت السماح باستخدامها ووقت المنع، بالإضافة إلى ضبط المخالفين في حارة الطوارئ اليمنى.

كما تعمل الكاميرات الجديدة على ضبط حركة الشاحنات المخالفة لوقت المنع المروري في الطرق الرئيسية في الاتجاهين.

ونوهت الإدارة إلى انه سيتم تفعيل بقية الكاميرات تباعا بحسب الخطة والجدول الزمني المحدد لها.