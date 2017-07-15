توزيع الأدوار لرفع مستوى الاستجابة خلال الحوادث الكبرى

دعا مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد الى عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين بمسطرة واحدة، مؤكدا ان الهدف هو حماية الأرواح والممتلكات أولا، وحماية أرواح رجال الإطفاء ثانيا، كونهم أول المتضررين في حالة اندلاع الحرائق كونهم يتعاملون معها ببسالة واقتدار، وطلب المكراد من قيادات الإطفاء توزيع الأدوار وفق الخطط والإستراتيجيات للعمل بشكل منظم لرفع مستوى الاستجابة الفني خلال التعامل مع الحوادث الكبرى باحترافية.

جاء ذلك في اجتماع عقد اول من امس الخميس برئاسة الفريق المكراد وحضره قيادات قطاعي المكافحة والوقاية لعرض ومناقشة تفاصيل الحوادث الكبرى التي وقعت في البلاد مؤخرا واستنزفت طاقات وجهود رجال الإطفاء إضافة الى الخسائر المادية التي خلفتها هذه الحوادث، واستهدف الاجتماع تعزيز التعاون بين قطاعي الوقاية والمكافحة وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجأة بشكل عشوائي على مدار الساعة لرصد المخالفات وإزالتها حتى تصبح هذه الأماكن آمنة بعد تطبيق جميع الاشتراطات الوقائية.

واعرب الفريق المكراد في ختام الاجتماع عن شكره للقيادات والضباط وضباط الصف الذين بذلوا جهودا كبيرة خلال تعاملهم مع الحرائق الكبرى الأخيرة معبرا عن فخره بعملهم وحرصهم على سلامة الأرواح والممتلكات.

حضر الاجتماع نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ‏ونائب ‏المدير العام لقطاع الوقاية بالوكالة العميد خالد فهد ومديرو الإدارات والمراقبون ورؤساء المراكز والأقسام في قطاعي المكافحة والوقاية.