هاني الظفيري ـ أحمد خميس

احتجز شاب من غير محددي الجنسية في نظارة مخفر النعيم واطلق سراحه لاحقا بكفالة على خلفية قضية الاعتداء بالضرب على ممرض في مستشفى الجهراء واهانة موظف عام.

وبحسب مصدر امني، فإن المدعى عليه دخل الى مستشفى الجهراء على خلفية مشاجرة وقعت بينه وبين آخر، وذلك لتلقي العلاج، ولدى دخول البدون الى الجناح العاشر في مستشفى الجهراء طلب سرعة تقديم العلاج له، وذلك من قبل الممرض، فما كان من الممرض الا ان ابلغه بأن هناك حالات حرجة تستدعي الاسراع في تقديم الاسعافات لها، الا ان هذا الكلام لم يلق قبولا لدى البدون المصاب، والذي عادت اليه العافية بشكل سريع وقام من فوق السرير وأخذ يعتدي ضربا على الممرض، ومزق ملابسه على مرأى ومسمع من المرضى والهيئة التمريضية.

وأضاف المصدر: قام الممرض بإبلاغ النقطة الامنية، فقام عدد من رجال الامن بوضع البدون تحت التحفظ لحين تقديم الاسعافات له، ومن ثم اقتياده الى مخفر شرطة النعيم لتسجيل قضية بحقه، فيما أبدى عدد من المرضى والهيئة التمريضية استعدادهم للإدلاء بشهادتهم في القضية.