محمد الجلاهمة

توجه مواطن إلى مخفر شرطة الظهر وأبلغ عن تعرضه لخيانة الأمانة من قبل وافد سوري الجنسية، وشرح المواطن في البلاغ بأنه قام بشراء أثاث حديث لمنزله وتم إبلاغ السوري بأن يقوم بتوصيله إلى منزل المواطن ولكن السوري تجاهل هذه الأوامر ولم يقم بتوصيل الاثاث في الموعد الذي حددته الشركة وبعد الانتظار لفترة طويلة دون وصول الأثاث اتصل المواطن بالشركة التي أفادت بأنها قامت بإرساله مع السوري الذي لم يصل وعليه توجه المواطن إلى مخفر الظهر وأبلغهم عن السوري الذي خان الأمانة وطار بالأثاث وجار البحث عنه لضبطه والتحقيق معه.

ومن جانب آخر، قامت مواطنة بالتوجه إلى مخفر الظهر بعد أن أتلف فلذة كبدها أثاث المنزل وتكسير ابوابه ونوافذه وتحطيم التلفاز. وجاء ذلك عند غضب الابن العاق على والدته التي لم تستطع ايقاف هذا الغضب وعليه تم تسجيل قضية في مخفر الظهر ضد الابن العاق، فيما قالت الأم أن سبب ثورة الابن رفضها اعطاءه مبلغا ماليا.