هاني الظفيري

اسفر التنسيق بين قطاعي الرقابة والتفتيش والامن العام عن تحديد هوية عسكري قام بـ «تدخين الشيشة» بأحد مقاهي محافظة الفروانية وحجزه عقابا له على الفعل الذي قام بارتكابه.

وقال مصدر أمني إن الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن عسكري في قطاع الامن العام يجلس داخل احد مقاهي محافظة الفروانية باعتباره من رواده ودائما يحضر اليه بالزي العسكري، فقام احد الاشخاص بتصوير العسكري ونشرها صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتم تحديد هوية العسكري من قبل رجال الرقابة والتفتيش باشراف مباشر من اللواء محمد العنزي واللواء ابراهيم الطراح الذي امر بعد التحقيق واعتراف العسكري بالتحقيقات الاولية باحتجازه لمدة 20 يوما وتم رفع تقرير بالواقعة.