يتم مساء غد الاحد افتتاح نفق جمال عبدالناصر مقابل (قصر السلام والشويخ الصناعية)، ونفق طريق الجهراء بعد نادي الكويت الرياضي (بين كيفان والشامية والشويخ الصناعية) وجسر طريق الدائري الثانى الواصل الى طريق الجهراء باتجاه دوار الامم المتحدة.

واعلنت الإدارة العامة للمرور انه سيتم اغلاق تقاطع الدائري الثانى مع طريق الجهراء الارضي، بالنسبة لقائدي المركبات مستخدمي طريق الجهراء، اما عن المتجهين الى الدائري الثانى فعليهم استخدام الفرع النازل من الجسر مقابل وكالة فورد للسيارات وضرورة توخي الحيطة والحذر ومراقبة حدود السرعة وعلامات المرور التحذيرية وتهدئة السرعة والالتزام بتعليمات رجال المرور.