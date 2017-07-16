موسى أبوطفرة

توفي مواطن يدعى (ف. س. م) 30 عاما وابنه البالغ من العمر 10 سنوات إثر غرس سيارتهما الرباعية في بر النعيرية بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب مصدر أمني، فإن المواطن كان برفقة ابنه في منطقة برية عقب زيارته لأقاربه وغرست سيارتهما الرباعية في الرمال، ولم يتمكنا من الوصول الى منطقة مأهولة ليلقى وابنه الطفل مصرعيهما عطشا.

وذكر المصدر أن المنطقة صحراوية وتبعد عن النعيرية بنحو 80 كيلو مترا، وتبين أن شدة الحرارة كانت وراء مصرعيهما وان المنطقة البرية يطلق عليها «القليب» تابعة لمحافظة حفر الباطن، واوضح المصدر ان المواطن كان عائدا الى الكويت بعد أن أمضى عدة أيام في السعودية، لكنه أضاع الطريق وانقطع به الاتصال.

من جهة أخرى، نقلت جثة وافد سوداني من مواليد 1970 الى الطب الشرعي بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مركبة مواطنه في مزارع العبدلي، وقال مصدر أمني إن سودانيا من مواليد 1984 أبلغ عمليات الداخلية بأن مواطنه الذي كان يجلس الى جواره وجده بلا حراك داخل سيارته.