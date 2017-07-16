محمد الجلاهمة

فشلت محاولات مواطن ضبط في حالة سكر بين في أن يتركه وكيل عريف وشرطي وإخلاء سبيله والتي توجها بمحاولة ابتزازهما بـ 3 زجاجات خمر مستوردة، ولم يتردد رجال الأمن لحظة في رفض العرض المقدم لهما من السكران وتمت إحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتحرير مخالفة مرورية له عبارة عن قيادة مركبة تحت تأثير المواد المسكرة.

وبحسب مصدر أمني فإن وكيل عريف يدعى (ع. ح) وشرطي يدعى (ف. ع) يعملان في نجدة الأحمدي قالا في بلاغ إلى العمليات انهما كانا في حملة في منطقة المهبولة ورصدا مركبة بها شخص تترنح يمينا ويسارا حيث تم تشغيل الفلشر وطلب من قائدها التوقف.

وبعد عدة مراوغات امتثل الشخص وتوقف وكان في حالة يرثى لها وعندما طلب منه النزول والصعود الى الدورية فوجئ رجلا النجدة بالمواطن يطلب منهما ان يتركاه في حال سبيله قائلاً: خذوا هذول الثلاث بطول وفكوني.