أحمد خميس

في قضية غريبة للغاية، لم يعبأ لص بوجود كاميرات تصوره لحظة سرقته مركبة مواطن وإنما ظهر امام الكاميرا واضح المعالم وانتظر لحين تعبئة المركبة المسروقة بالبنزين Full، وهرب بها على مرأى ومسمع من صاحبها الذي كان يقوم بتعبئة السيارة بنفسه وفوجئ بها تتحرك امام عينيه.

وقام محقق مخفر شرطة السلام بتسجيل قضية سرقة مركبة وتحرير مخالفة لصاحبها وهو مواطن بعنوان ترك سيارة في وضعية تشغيل الى جانب تعميم اوصاف المركبة على عموم دوريات الامن، وفي التفاصيل تقدم مواطن يدعى (ف.أ) من مواليد 1982 ويقيم في منطقة السلام وقال انه دخل الى محطة وقود حطين وبعد انتهائه من تعبئة المركبة بالوقود فوجئ بشخص يندفع بداخلها ويحكم اغلاق الباب على نفسه ويهرب بها، وحدد المجني عليه اوصاف مركبته بأنها اميركية موديل 2015 بوكس سوداء اللون.