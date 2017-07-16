عبدالعزيز المطيري

فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في بلاغ تقدم به مواطن لسرقة ألبوم صور عائلية، بالاضافة الى مستندات مهمة من بينها وثيقة تملك قطعة أرض وايصالات أمانة وشهادات أسهم بقيمة 600 ألف جنيه مصري.

وقال مصدر امني ان مواطنا تقدم الى مخفر الزهراء وابلغ عن سرقة مستندات كانت بحوزة مديرة مكتبه المصرية الجنسية من قبل أشخاص مجهولين.

وقال ان المسروقات شملت عقد ملكية أرض مع أوراق التعاقد والشراء و2 إيصال أمانة على عدة أشخاص وشهادات اسهم بقيمة 600 ألف جنيه، بالاضافة الى مجموعة مراسلات بينه وبين أحد البنوك المحلية وشركة للخدمات العامة فضلا عن شهادات ملكية أسهم في عدة شركات وألبوم صور عائلية ومبلغ 6 آلاف دينار وسجلت قضية برقم «17/2017» جنايات الزهراء.