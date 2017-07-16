أحمد خميس

ابتكر شخص من غير محددي الجنسية- تبين انه مدين- احدث وسيلة للنصب والابتزاز بأن دخل الى محل خياط طالبا منه استلام الدشداشة التي سلم خامها قبل فترة، وحينما ابلغه الخياط- وهو باكستاني- بأنه لا يذكره هدده بإبلاغ الشرطة وسرق 75 دينارا بالاكراه.

البدون النصاب لم يجد امامه وسيلة سوى الاقرار بالحقيقة وهو انه استغل خوف الخياط من رجال الأمن وابتزه، وانه لم يسبق ان اعطاه «خام» وانما أراد ان يحصل على المال فابتكر هذا الاسلوب الإجرامي.

وبحسب مصدر امني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من وافد باكستاني بتعرضه للسرقة حيث توجهت دورية وتم الامساك بالمدعى عليه وتبين انه بدون ومطلوب للتنفيذ المدني، وبالتحقيق في الواقعة قال المجني عليه وهو وافد باكستاني لديه محل في منطقة سعد العبدالله ان المدعى عليه حضر الى المحل وادعى انه سلمه خام، وحينما ابلغه الخياط انه لا يعرفه هدده بابلاغ الشرطة وسرق 75 دينارا كتعويض، وبالتحقيق مع البدون اعترف بانه لم يسبق ان قدم له خام وانه ابتكر هذه الوسيلة لسرقة الخياط.