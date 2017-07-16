أحمد خميس

سجلت فتاة كويتية قضية ضرب ضد اختها، والغريب ان المجني عليها قدمت رقم هاتف شقيقتها، ولدى الاتصال على الهاتف جاء الرد الآلي لرجال الامن بأنه غير صحيح.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنة تقدمت الى مخفر الزهراء مبلغة عن تعرضها للضرب وارفقت تقريرا طبيا صادرا عن المستشفى الاميري، جاء فيه: «توجد آلام وكدمات بالساعدين الايمن والايسر».

وقالت الفتاة انها تعمل في وزارة العدل، وان هناك خلافا عائليا حدث بينها وبين شقيقتها، وتدعى (ي) داخل منزل العائلة في منطقة الزهراء، واذا بشقيقتها تستبدل الحوار بالضرب المبرح. وقدمت الفتاة رقم هاتف شقيقتها في ملف القضية، ولدى الاتصال عليه من قبل رجال مخفر الزهراء حيث سجلت قضية حملت رقم «154/2017» جنح الزهراء، فوجئ رجال الامن بجهاز رد آلي يبلغهم بأن الرقم غير صحيح.