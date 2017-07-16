محمد الدشيش - سعود يونس

اصيب سائق آسيوي بإصابات طفيفة نتيجة انفصال كابينة قيادة شاحنة كان يقودها في الشارع بمنطقة الشويخ الصناعية.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا بالحادث، فانتقل الى موقع البلاغ رجال الأمن والنجدة والطوارئ الطبية وتمت ازاحة الشاحنة وكابينتها من الشارع لتسيير حركة السير التي تعطلت واسعاف السائق الآسيوي الذي تبين ان اصابته طفيفة نتيجة اصطدام رأسه بالزجاج الأمامي.

من جهة اخرى، نقلت جثة حدث إلى الطب الشرعي بعد وفاته يوم أمس الأول بعد أن بقي في صراع مع المرض والإصابات التي لحقت به جراء تعرضه للدهس في منطقة العيون.