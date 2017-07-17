عبدالكريم أحمد

رفضت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز طعنا تقدم به الشيخ عبدالله السالم ضد حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة إلى مسند الإمارة وعدد من الشخصيات الاعتبارية من خلال تصوير مقاطع مسيئة في برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات».

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه طعن علناً عن طريق القول بحقوق الأمير وسلطته وتطاول على مسند الإمارة عند نشره تسجيلات صوتية بصرية من إعداده وذلك من خلال موقع «سناب شات» على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وضمَّنها الألفاظ والعبارات المبيَّنة بالأوراق.

كما أسندت النيابة للمتهم أنه صدر منه علناً وعلى مرأى ومسمع من آخرين غير المجني عليهما محمد عبدالله المبارك الصباح ومبارك عبدالله المبارك الصباح عبارات السب المبيَّنة بالأوراق بالوسيلة المبيَّنة بالوصف المتقدم والتي من شأنها خدش شرفهما واعتبارهما على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

وأسندت إليه كذلك أنه أساء عمداً استعمال إحدى وسائل الاتصالات الهاتفية «هاتفه النقَّال» بأن نشر من خلاله وعلى حسابه بموقع «سناب شات» على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» مقاطع فيديو محل التهمتين الأولى والثانية.