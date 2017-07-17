نلجأ للإغلاق الإداري إذا رصدنا أي مخالفات جسيمة وعدم تعاون صاحب المنشأة

مراقبو السلامة يرصدون أي تجاوز وهناك ضوابط لأماكن عمليات اللحيم

تواصلنا مع مدير عام البلدية بشأن شروط إجبارية أهمها وجود مهندس للسلامة

لائحة جديدة للمباني تحدد فيها شروط معمارية وأخرى للمكافحة وعقوبات لعدم التنفيذ

يتم حالياً وضع لائحة لتمديدات الغاز والمواد الخطرة وتوصيف الشروط الوقائية جاسم التنيب ـ أمير زكي نفى نائب مدير عام الإدارة العامة للإطفاء لشؤون الوقاية العميد خالد بن فهد ان يكون ارتفاع درجات الحرارة سببا في اندلاع حريق ما إلا أن هذا الارتفاع يمكن ان يتسبب في إجهاد العمال، وهو ما يؤدي إلى وقوع أخطاء في العمل تؤدي بدورها إلى وقوع حرائق.



وعزا كثرة الحرائق أيام العطلات الى ندرة العمال، مشيرا الى ان حرارة الصيف تؤدي الى جفاف مواد البناء وخاصة الاخشاب مما يساعد على اشتعالها اذا توفر مصدر للهب.



وأكد العميد خالد بن فهد ان هناك اجراءات تم الاتفاق عليها ستحد من حرائق المباني قيد الإنشاء، أهمها ان يكون تواجد مهندسي السلامة إجباريا في المشروعات، مضيفا: هناك جهود كبيرة يبذلها قطاع الوقاية في مجال السلامة لمعالجة قصور جهات اخرى في اداء عملها الرقابي، وكشف عن توجه لإلزام جميع المطاعم بوضع كاشفات لتسرب الغاز، لافتا الى تطور اجراءات استصدار التراخيص بحيث تصدر للمحلات ما دون الـ 50 مترا فوريا، وبالنسبة لتراخيص بناء العمارات الاستثمارية في غضون 24 ساعة.



وقال: ان الادارة العامة للاطفاء بصدد اعتماد مهندسين لتمديدات الغاز، وكذلك تتجه «الاطفاء» الى تدشين مكتب للوقاية في مطار الكويت الدولي المزمع إقامته بحيث يشرف المكتب بشكل كامل على إجراءات السلامة أثناء التنفيذ وبعد ان يتم الانتهاء منه. مع تزايد معدلات الحرائق في المباني قيد الإنشاء، هناك تساؤلات تطفو على السطح حول أوجه القصور الذي يؤدي إلى هذه الحرائق، وهل مصدره الإطفاء ام ان هناك جهات اخرى تتحمل المسؤولية؟

٭ حينما اجيب عن هذا السؤال أحب ان أؤكد انني أتحدث بصدق وليس من منطلق صفتي الوظيفية، وأقول هناك جهود كبيرة يبذلها قطاع الوقاية في مجال السلامة لمعالجة قصور جهات اخرى في اداء عملها الرقابي، وباعتقادي الدور الأكبر في الحد من الحرائق يقع على المقاول او المكتب المشرف، ودور الإدارة العامة للإطفاء في المشاريع يتمثل في دراسة المخططات واعتمادها، وهناك اشتراطات يجب الالتزام بها وتنفيذها وتتمثل في وجود معدات مكافحة الحرائق واسعافات أولية في حال حدوث أي أمر يتم استخدامها من قبل العاملين، وأي حريق يبدأ محدودا، واذا لم يتم اكتشافه والتعامل معه ينتشر بشكل يصعب السيطرة عليه ويزداد حدة واتساعا ومن ثم يحتاج الى مختصين كرجال الإطفاء.

ويضيف: نحن نُلزم الجهة المنفذة بإجراءات السلامة ويفترض في كل مشروع وجود مهندس من قبل المقاول يشرف ويتابع كل ما يتعلق بالسلامة وأيضا يفترض وجود مهندس آخر من قبل المكتب الاستشاري.



مهام مراقب السلامة

ولكن من واقع خبراتكم من أين تبدأ شرارة حرائق المباني قيد الإنشاء؟



٭ في الغالب تندلع الحرائق في المباني قيد الإنشاء نتيجة أخطاء في العمل او من قبل الفنيين، وفي أحيان كثيرة يكون بسبب أعمال لحيم او نتيجة تدخين عمال وعدم اطفاء السيجارة تماما، ومن هنا تبدأ الشرارة خاصة مع وجود مواد قابلة للاشتعال مثل الأخشاب والعوازل، ومن واجب ومهام عمل مراقبي السلامة مراقبة تلك الأعمال ورصد أي تجاوز، وللعلم هناك ضوابط يجب ان تتخذ في الأماكن التي تستخدم في عمليات اللحيم، واحب ان انوه الى ان حرارة الصيف تؤدي الى جفاف مواد البناء وخاصة الاخشاب مما يساعد على اشتعالها في وجود مصدر لهب.

وهل من دور رقابي تقوم به الإدارة العامة للإطفاء؟



٭ احب ان انوه الى ان هناك جهودا كبيرة يبذلها قطاع الوقاية في مجال السلامة لمعالجة قصور جهات اخرى في اداء عملها الرقابي، وبعد اعتماد المخططات يتم عمل زيارة إلى الموقع للتأكد من الضوابط، ولكن ليس من المعقول أو المنطق ان نقوم بزيارات دورية وتوجيهها على جميع المباني التي تكون قيد الإنشاء.

اذ نحن نقوم بزيارة للتأكد من المعدات وانها تعمل بصورة صحيحة وتظل المتابعة من قبل المقاول والذي أيضا يتابع مراحل البناء، فمثلا يلزم المقاول بنقل معدات السلامة من طابق إلى آخر مع كل مرحلة جديدة للبناء حتى تكون المعدات جاهزة للتعامل مع أي حرائق لا قدر الله.



خلل وقصور

دعنا نتحدث بشفافية عن الحرائق الأخيرة ونتساءل هل الحرائق الأخيرة كانت متعمدة؟



٭ أولا، الإدارة العامة للإطفاء من الجهات التي تعتمد على الشفافية وليس هناك ما يدعوها إلى ان تخفي معلومة، وكل الحرائق يكتب بشأنها تقارير ترفع إلى الجهات المختصة وتتضمن التقارير الأسباب التي كانت وراء الحريق أو الأسباب المتوقعة، وإذا ما كان هناك تعمد تقوم أجهزة وزارة الداخلية بالبحث عن الفاعل والتحقيق معه، وسبق ان أعلنت الإدارة العامة للإطفاء ان الحرائق المتعمدة للعام 2016 بلغت 409 حرائق، وإذا وجدنا ان هناك حريقا أضرم بشكل متعمد نعلن ذلك، وبالعودة إلى الحرائق الأخيرة سواء التي شبت في جنوب السرة وحريق شرق، أقول اننا لم نجد ما يشير إلى ان الحرائق متعمدة، قد يكون هناك خلل وقصور تسبب فيها، ولكن لم يثبت لنا انها كانت متعمدة وفق التحليلات والمعاينات الفنية، وإحقاقا للحق الشركات التي تقوم على مثل هذه المشاريع تتمتع بسمعة طيبة للغاية وسبق ان أنجزت العشرات من المشروعات وهم لديهم خبرات متراكمة موضع تقدير.

ونعتقد ان السبب في هذه الحرائق أخطاء وقصور من قبل عمال وأيضا كان هناك سوء رقابة.



إجهاد يولد أخطاء

ولكن ما صحة ما ورد على وسائل التواصل من ان الحرارة العالية هي السبب؟



٭ ارتفاع درجات الحرارة لا علاقة له، فلم يثبت لنا ان هناك حريقا ما اندلع بسببها، نعم الحرارة تصعب من مهام رجال الإطفاء، خاصة اذا ما تزامن وجود حرارة مع رياح ولكن حرارة الطقس لم تكن سببا في اندلاع حريق.

اذن لماذا تزداد الحرائق في فصل الصيف؟



٭ تزايد الحرائق في فصل الصيف يعود إلى الاجهاد الذي يصاب به العمال خلال أداء مهام عملهم، وهذا الاجهاد يولد أخطاء، والأخطاء تتسبب في اندلاع الحرائق.

شروط اجبارية

ولماذا إذن يوم الجمعة على وجه التحديد؟



٭ تفسيري لذلك انه غالبا ما يكون يوم الجمعة راحة وقد تكون اليد العاملة محدودة في المشروع وهو ما يؤدي إلى عدم اكتشاف الحرائق بشكل سريع وكذلك ندرة من يتجول في الطرقات وهو ما يؤدي إلى تأخر الابلاغ عن الحرائق.



هل اتخذتم خطوات للحد من حرائق المشاريع الانشائية لما تسببه من اضرار وخسائر؟



٭ حدت تواصل مع مدير عام البلدية واتخذنا عدة خطوات أولاها أن يكون من بين الشروط الاجبارية وجود مهندس سلامة حيث كان وجوده غير إجباري، ايضا تم الاتفاق على آلية للتشوين أو التخزين، وان ترخص من قبل الاطفاء مبان تكون مخصصة لمهندسي المشاريع أو سكن عمال داخل مشاريع بعينها، واشتراطات لوجود مسارات داخل المشاريع الكبيرة تتيح لنا التنقل وبالشكل المناسب حال اندلاع حريق، أيضا جلسنا مع المكاتب الهندسية لتفعيل دور جهات الاشراف واخطار الاطفاء بأي تقاعس صادر عن المقاول، وسنلزم المقاول بتعهد وإذا ما تم رصد تجاوز فسيتوقف إكمال المشروع تمهيدا لتعديل الاوضاع.



أيضا، نحن بصدد إعداد لائحة للمباني تحدد فيها شروط معمارية وشروط مكافحة سيلزم بها المقاول وسنضع عقوبات ضد أي مقاول أو مالك يتقاعس عن الالتزام بهذه الاشتراطات خلال فترة الانشاء، وللعلم فقد استعنا بالنظام الصادر والمطبق من الجمعية الوطنية للحماية من الحريق ومقرها اميركيا NFPA وهي من اكبر المنظمات العالمية للوقاية من الحريق. ايضا سنضاعف الكشف عن المشاريع.



قلة غير ملتزمة

بعد بدء تفعيل الإغلاق الإداري من قبل «الإطفاء» منذ أكثر من عام، كيف تقيمون هذا الاغلاق؟



٭ نحن نلجأ إلى الإغلاق الإداري اذا رصدنا مخالفات جسيمة وعدم تعاون من قبل صاحب المنشأة، نحن لا نستطيع ان نغض البصر عن مخالفات تؤثر على السلامة العامة للمواطنين والمقيمين، لذا نلجأ الى الاغلاق الإداري، وللأمانة هناك نسبة كبيرة من الملاك متعاونة ويستجيبون لأي ملاحظات نحددها، وبكامل اشتراطات السلامة، وهناك قلة غير ملتزمة نضطر الى استخدام ما نص عليه القانون واغلاق المنشأة، وحتى الآن أغلقنا نحو 14 منشأة ومن بينها فندق، ونحن نتجه الى اغلاق عيادة طبية في إطار حملتنا لرصد اي تجاوزات داخل العيادات الطبية المنتشرة بطول البلاد وعرضها.

وما الإجراء اللاحق للإغلاق؟



٭ نوقف نشاط المنشأة ونسمح فقط بالدخول اليها لإجراء وتنفيذ الاشتراطات، ولا نسمح مطلقا بمزاولة النشاط، وإذا حدث استغلال فتح المنشأة في معاودة النشاط نعتبره تجاوزا صارخا للقانون.



غير مكلفة

هل اشتراطات الأمن والسلامة المحددة من قبلكم مرهقة ماديا على المالك؟



٭ إطلاقا، فهل يعقل ان مشروعا يتكلف 100 ألف دينار على سبيل المثال تكون معدات السلامة التي لا تزيد قيمتها على 100 دينار مكلفة؟! فضلا عن كونها حماية للمالك، وللعلم فإن الملاك يعرفون اهمية هذه الإجراءات لأن الكلفة التي يمكن ان يتحملوها جراء أي اصابة كبيرة جدا قياسا بإجراءات السلامة، ناهيك عن الكلفة التي يتحملها حال حدوث وفاة نتيجة انعدام الإجراءات او امتداد النيران الى مبنى مجاور، كل هذه الأمور تدعو الى الجزم بأن اشتراطات السلامة غير مكلفة بالمرة.



الكود المعماري

هل حرائق جامعة الشدادية ينطبق عليها انها حرائق غير متعمدة؟



٭ لم يثبت لنا ان هناك تعمدا في حرائق جامعة الشدادية على الاقل حسب معرفتي بذلك باعتبار ان هناك مسؤولا يمكن ان يوجه اليه هذا السؤال وهو نائب المدير العام لشؤون المكافحة.

هل كودات الاطفاء سيتم تطويرها؟



٭ علم الاطفاء حديث ويتطور باستمرار، ونحن نحرص على المشاركة في جميع المنظمات المعنية بالوقاية من الحريق ونشارك في الاجتماعات السنوية لتطوير شروط الوقاية، ونحن في الكويت نتابع اي تطور بحيث تكون المباني اكثر امانا، وحاليا تم وضع لائحة لتمديدات الغاز والمواد الخطرة وايضا تم الانتهاء من تطوير وتوصيف الشروط الوقائية للمباني والانشاءات ونحن ايضا في المراحل النهائية لتطوير الكود المعماري.



هل يمكن إلقاء الضوء على لائحة تمديدات الغاز؟



٭ نحن بصدد اعتماد مقاولين للتمديدات بحيث تكون للمقاول رخصة معتمدة .

ربما هذا السؤال يجرنا للحديث عن حادث انفجار المطعم؟



٭ حادث انفجار المطعم كان بسبب تسرب غاز، وللعلم نحن لدينا تصور منذ اشهر لإلزام جميع المطاعم واماكن اعداد الاطعمة وما شابه بأن نضع كاشفا للغاز وهي اجهزة تكشف عن تسرب الغاز مثل تلك الكاشفة للدخان، ونأمل ان يتم التوسع في استخدام هذه الكاشفات ليس فقط في المطاعم ولكن في المنازل ايضا، فهناك حرائق تكون نتيجة تسرب غاز.

وماذا عن اسعار هذه الكاشفات؟



٭ من واقع خبراتنا ليست غالية الثمن وربما يصل سعرها نحو 100 دنيار.

ما صحة استصدار تراخيص فورية؟



٭ نعم، نحن نقوم حاليا باستصدار تراخيص فورية للمحلات ما دون الـ 50 مترا، وكل ما نقوم به التأكد من وجود المحل داخل مجمع، ونظرا لأن المجمع يتوافر فيه اشتراطات الوقاية من قبل لذا يعتمد لصاحب المحل الترخيص فورا مع توقيع صاحب المحل على تعهد باتباع اجراءات السلامة.



بند الميزانية

ما دور الإطفاء في مشروع المطار وغيرها من المشاريع التنموية؟



٭ مشروع المطار أحد المشاريع التنموية ونحن شكلنا فريقا متخصصا لدراسة ومتابعة تنفيذ المطار بالتعاون مع وزارة الأشغال وتم اعتماد جميع المخططات وجار متابعة تنفيذ المشروع الذي سيستمر لـ 6 سنوات وهناك احتمالات ان ينجز خلال 4 سنوات، ولكن ما أجزم به هو ان احدث اشتراطات السلامة تم تطبيقها في المطار وستقام إدارة للوقاية داخله لمتابعة العمل به وبعد البدء به وتشغيله بحيث تقوم إدارة وقاية المطار بمتابعة كل اشتراطات السلامة أولا بأول في المطار وملحقاته.

كيف تقيم تجارب الجهات الحكومية مع اشتراطات الوقاية؟



٭ أغلب الجهات الحكومية ملتزمة ولكن هناك جهات لا تلتزم بسبب بند الميزانية ونحن نتابع أي قصور في إجراءات السلامة، ونحرص على الالتزام بها سواء لجهات حكومية أو غير حكومية لأن سلامة المواطنين والمقيمين من أولوياتنا.



وعودة الى سؤالك بشأن المشاريع التنموية أقول اننا نسعى الى سرعة اتخاذ الإجراءات والتي تصب في تنمية البلاد بما لا يخل بالاشتراطات الوقائية، وللعلم فقد تم عمل مشروع لاستصدار تراخيص المشاريع للمباني الاستثمارية التي تقل عن 15 طابقا بحيث يصدر الترخيص خلال 24 ساعة اذ يقوم بتحديد الضوابط ولضمان آلية تنفيذ، ونحن بصدد تنظيم دورات تأهيلية للمكاتب الهندسية بحيث يطلعون على الضوابط مكتوبة، أي ضوابط تحدد فيها عدد الطوابق والمساحات الفاصلة بين المصاعد وأماكن التهوية ومساحات السرداب.

25 ضابطاً للمباني قيد الإنشاء

٭ قطاع لكل سلم من سلالم الهروب مع توضيح الارتفاعات وعدد الدرجات.

٭ جميع أنواع الاستخدام أو الاستغلال تم تحديدها «على سبيل المثال نوع التخزين».

٭ غرفة المضخات وخزانات مياه الاطفاء.

٭ الدرج الرئيسي عرضه 1.5م ويصل الى السطح.

٭ الدرج الثانوي لا يقل عرضه عن 1.2م.

٭ عرض الاستراحة بعرض الدرج نفسه.

٭ 50% على الاقل من سلالم الهروب رئيسية والباقي ثانوية.

٭ حماية أبواب سلالم الهروب التي لا تفتح على الهواء مباشرة بباب مقاوم للحريق.

٭ أبواب سبل الهروب تفتح باتجاه الهروب.

٭ حماية المصعد بموزع وباب مانع للدخان F.D 1/2.

٭ مسافة الانتقال باتجاه واحد 22.5 مترا.

٭ مسافة الانتقال باتجاهين 30 مترا بكل اتجاه ولا تقل الزاوية بينهما عن 45 درجة.

٭ النهاية المغلقة 7.5 أمتار.

٭ جميع سلالم الهروب لا تحوي الدرجات الزاوية او المشطوفة والدرجة المنفردة والدرجة المزدوجة.

٭ عدد الدرجات المتتابعة لا يزيد على 14 ولا يقل عن 3.

٭ ارتفاع القائمة لا يقل عن 15 سم ولا يزيد على 18 سم وعمق النائمة لا يقل عن 28 سم.

٭ ارتفاع الدرجات واعماقها متساو على كامل السلم.

٭ مساحة النافذة لسلم الهروب بعرض 1 متر مربع على الاقل.

٭ شباك غرفة المصاعد لا يقل عن 1 متر.

٭ عرض الباب الصافي لا يقل عن 90 سم وارتفاع الباب لايقل عن 2.2 متر.

٭ باب غرفة المصاعد يفتح للخارج.

٭ فصل استمرارية السلالم التي تؤدي الى السرداب والى طابق فوق الارضي.

٭ جميع الغرف الخاصة بالكهرباء تكون محمية بحائط وباب مقاوم للحريق لمدة 4 ساعات FD4.

٭ توزيع الادراج وأبواب الهروب بصورة آمنة ومتباعدة وبزاوية لا تقل عن 45 درجة.

٭ أبواب الحريق ودرجة مقاومتها حسب الجدول.

اشتراطات السلامة بالمبنى متعدد الأدوار

السراديب

٭ يتوافر سلم رئيسي واحد على الأقل إذا كانت المساحة لا تزيد على 150 مترا مربعا والمسافة حتى أبعد نقطة عن 15 مترا.

٭ يتوفر سلم ثان باتجاه آخر على الأقل في حال زادت المساحة عن 150 مترا مربعا والمسافة حتى أبعد نقطة عن 15 مترا.

٭ حماية السلالم بأبواب مقومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعة واحدة FD تفتح باتجاه الهروب.

٭ توجد شبابيك بمساحات مناسبة للإنارة والتهوية الطبيعية أو نظام تهوية ميكانيكية حسب المواصفات الفنية المرفقة.

٭ تؤدي جميع سلالم الهروب للخارج مباشرة.

٭ يستخدم السرداب فقط كمواقف سيارات أو خدمات سكان المبنى أو بعض الخدمات الميكانيكية والكهربائية ولا يستخدم لشغل نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي أو مخزن أو غيرها مما يشكل مخالفة.

٭ المصاعد في دور السرداب ضمن موزع لحمايتها وعزلها بباب مانع لانتشار الدخان 2/1 FD.

الأرضي

تؤدي مع سلالم الهروب للخارج مباشرة وأن تفتح أبوابها للخارج مباشرة.

٭ غرفة الحرس في الدور الأرضي فقط.

٭ غرفة الكهرباء في الدور الأرضي.

٭ يتوفر مولد للكهرباء للمباني المكونة من 11 دورا وأكثر.

٭ غرفة التحكم في المبنى للمباني التي تزيد ارتفاعاتها على 15 طابقا.

٭ الممرات سالكة من أبواب الادراج إلى الشارع الرئيسي للمبنى.

الأدوار العليا.

٭ سلم رئيسي واحد على الأقل إذا كانت المساحة لا تزيد على 600 متر مربع وعدد الادوار لا يزيد على 6 والمساحة الإجمالية للادوار لا يزيد على 1800 متر مربع.

٭ منور إنارة وتهوية طبيعية بطول لا يقل عن 1 متر ولا عرض لا يقل عن 1 متر عليه شباك من الزجاج لا تقل مساحته عن 1 متر مربع.

٭ مراعاة المسافة الأفقية بين شبابيك شقة وأخرى أن لا تقل عن 50 سم إذا كانت على واجهة مستوية، و120 سم إذا كنت على زاوية داخلية، 300 سم بينها وبين شباك سلم الهروب أو كتف 50.

السطح

٭ يصل 50% من السلالم الى السطح وتفتح أبوابها للخارج.

٭ قياسات غرفة المصاعد حسب المتطلبات اللازم.

٭ غرفة المضخات حسب المتطلبات اللازمة.

٭ ذروة السطح لا يقل ارتفاعها عن 1.2 متر.