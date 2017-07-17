هاني الظفيري - محمد الجلاهمة

أحال رجال أمن الفروانية مصريا ملغما بالحبوب المخدرة الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد تطاوله على رجال الأمن، وارفق في ملف الاحالة حبوب مخدرة واكياس بها مخدرات وهو ما يرجح بنسبة كبيرة انه تاجر مخدرات.

وقال مصدر امني ان دوريات امن الفروانية كانوا في جولة اعتيادية وتم الاشتباه بقائد مركبة، وعند توقيفه قام بالقاء كيس يحمل مادة بداخله مادة مخدرة، وعليه تبين انه مصري الجنسية، وعند تفتيش المركبة عثر بداخلها على 25 كيسا يحمل مادة الشبو، بالاضافة الى 107 حبات مخدرة من نوع ترامادول المعروفة بالفراولة و3 اكياس كيميكال، وعند نقل الوافد قام بضرب رأسه في الشبك الحديدي الحاجز بين مكان جلوس رجلي الأمن والمقعد الخلفي، قائلا لرجال الامن انتم من اعتدى علي وضربني كتهديد لاطلاق سراحه مما تسبب له في جرح في الرأس.

من جهة أخرى تمكن رجال الأمن الجنائي من ضبط مقيم آسيوي قام بجلب المواد المخدرة من بلده محاولا إدخالها عبر منفذ مطار الكويت الدولي عن طريق إخفائها بطريقة سرية بالحلويات، وضبط المتهم بعد ورود معلومات عن قيامه بهذا الفعل، حيث تم التنسيق بين رجال الأمن الجنائي ومكتب البحث والتحري بالجمارك وتم اخذ الإجراء القانوني اللازم وتم ضبطه أثناء قدومه إلى البلاد وبتفتيشه من قبل الجمارك عثر معه على قطعة صغيرة من مادة الأفيون المخدرة وتسليمه للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتم تفتيش حقائبه، حيث عثر معه على نصف كيلو من مادة الأفيون المخدرة مخبأة بطريقة سرية في كيسين متوسطي الحجم من الحلويات.