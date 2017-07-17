أحمد خميس

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من إنهاء نشاط عصابة تضم وافدين من احدى الجنسيات العربية تخصصت في تزوير الطوابع الحكومية المزيفة من فئة (10) دنانير وبيعها.

وكانت معلومات بهذا الشأن قد وردت للمباحث فتم تشكيل فريق بحث لإجراء التحريات اللازمة، التي أكدت صحة المعلومة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم عمل كمين محكم لضبط أعضاء الشبكة حيث اتفق معهما على شراء 400 طابع من فئة 10 دنانير مقابل 2000 دينار وتم تحديد مكان التسليم مقابل إدارة شؤون الإقامة لمحافظة الجهراء، وضبطا متلبسين وبالتدقيق على الطوابع تبين انها مزيفة.

أقر المتهمان بعلمهما أن الطوابع مزيفة وأفادا بأنهما يجلبانها من احدى الدول العربية بالتنسيق مع شخص يتلقيان منه الأوامر عبر الهاتف ويتقاضيان نسبة مقابل ترويجها، وأحيل المتهمان إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما حيث سجلت ضدهما قضية احيلت الي جهات التحقيق المختصة.