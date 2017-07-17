أحمد خميس

تبادل أمين مستوصف في محافظة الاحمدي وصيدلانية كويتية الجنسية الاتهامات فيما بينهما، وفي الوقت الذي ادعى فيه الأمين تعرضه للسب والقذف، قالت الصيدلانية التي تعمل في المركز ذاته ان الأمين هو من سبها وأن هناك شهودا على ما تقوله.

وفي التفاصيل فإن مواطنا يدعى (أ.أ.ع) من مواليد 1971 ويعمل امين مستوصف ابلغ عن تعرضه للإهانة من قبل صيدلانية تدعى (ر.ح) وتعمل في المستوصف ذاته، وباستدعاء المدعى عليها نفت صحة ما ذكره المدعي، مشيرة الى انها تعرضت للإهانة والسب بألفاظ غير لائقة وأن لديها شهودا على ما تقوله وهم مستعدون للإدلاء بإفاداتهم.

في سياق متصل، تقدم الى مخفر شرطة الصباحية موظف آخر واتهم الصيدلانية نفسها بإهانته فيما قالت الصيدلانية ان المدعي عليها الثاني أهانها هو الآخر.

يذكــر ان امـيـــــن المستوصف حدد تاريخ الإهانة بيوم الأربعاء الماضي، أما الموظف فقد حدد توقيت الإهانة بيوم الاثنين الماضي، حيث فصل بين الواقعتين يومان، أما الإبلاغ فكان يوم الأحد.