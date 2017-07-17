مشاري المطيري

دهس وافد آسيوي آخر من إحدى الجنسيات العربية اثناء عبوره الطريق في ميدان حولي، وكان الوافد العربي يعبر الشارع مسرعا ما بدا خلالها انه يهرب ممن يطارده عندما فوجئ به قائد مركب آسيوي ما ادى الى دهسه واصيب بكسور وسحجات وكدمات ورضوض بسبب الحادث، وعند وصول رجال الامن الى موقع الحادث طلبوا هويته الشخصية وعند التدقيق عليها شك رجل الامن بها حيث كانت الصورة المثبتة مغايرة للشخص المدهوس، وبتفتيشه عثر معه على عدة بطاقات مدنية من ضمنها بطاقته وبالاستعلام عنه عن طريق الحاسب الالكتروني الامني تبين ان المدهوس مطلوب بحكم جنائي بالحبس لمدة 4 سنوات ومطلوب ايضا على ذمة قضيتي سرقة، كما تبين انه مدين ومطلوب لمبالغ مالية، وعلى ذلك تم التحفظ عليه بمستشفى مبارك الكبير وبعد العلاج سيتم تحويله الى الجهات الامنية المعنية.