عبدالعزيز المطيري - سعود يوسف

كلف وكيل النائب العام مباحث القادسية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات خطف وافد هندي والاعتداء عليه وسرقته.

وكان وافد هندي من مواليد 1988 قد أبلغ مخفر شرطة الدسمة بأنه تعرض للخطف من قبل 6 أشخاص من جنسيته خلال تواجده بمحل بقالة في منطقة بنيد القار. وأضاف أن المجهولين قاموا بتكبيله وأخذه إلى ساحة ترابية واعتدوا عليه بالضرب، وسرقوا منه 200 دينار وهاتفه النقال، مؤكدا أنه لا يعرفهم ولكن يعرف محل إقامتهم.

وأرفق الهندي في بلاغه تقريرا طبيا صادرا من المستشفى الأميري بالإصابات التي لحقت به نتيجة الاعتداء، وأحيلت القضية الى جهة الاختصاص بعد أن سجلت بتصنيف خطف بالقوة وسرقة عن طرق العنف، برقم 8/2017 جنايات الدسمة.

في سياق متصل، أبلغ هندي آخر مخفر النقرة عن تعرضه للسلب بالقوة من قبل ثلاثة اشخاص من نفس جنسيته، لا يعرف سوى واحد منهم قدم اسمه ورقم هاتفه، وسجلت قضية وأحيلت إلى جهة الاختصاص.