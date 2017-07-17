محمد الدشيش

اخمد رجال اطفاء الفروانية حريقا شب امس في بناية بمنطقة الفروانية. وكان بلاغ بالحريق قد ورد الى عمليات الاطفاء فتم توجيه فرقة اطفاء مركز الفروانية وتبين ان النيران اندلعت في شقة بالدور الرابع وتم تشكيل فرق الاطفاء الى مجموعات اخلاء وتهوية ومكافحة، حيث ان العمارة مأهولة بالسكان، وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران ومنع امتداد ألسنة اللهب الى الشقق المجاورة، وتمكن رجال الاطفاء من اخماد الحريق بوقت قياسي.

ولم تقع سوى حالة اختناق واحدة لأحد سكان العمارة وتم تسليمه إلى الطوارئ الطبية لنقله للعلاج.

من جهة اخرى خاطبت الإدارة العامة للاطفاء وزارة الداخلية للاستفسار عن ملكية مركبة نشبت فيها النيران وسط ترجيح بأن الحريق مفتعل على الأغلب، وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء قد تلقت فجر امس بلاغا يفيد بوجود حريق مركبة في منطقة الظهر، وعلى اثر البلاغ توجهت فرقة اطفاء مركز مبارك الكبير بقيادة المقدم محمد جواد الى الحادث وتمت مكافحة النيران واخمادها من قبل الفرقة دون وقوع اي إصابات.