نفت وزارة الداخلية صحة ما ذكره احد المحامين عن انتحال بنغالي لهوية طبيب كويتي، مؤكدة ان ما نشره المحامي غير صحيح تماما، وألمحت الى انها بصدد ملاحقة المحامي الذي أثار الموضوع، وتضمن نص البيان الآتي:

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية بشأن ما صرح به احد المحامين عن قيامه بتزويد المسؤولين بوزارة الداخلية بهوية البنغالي وجوازي سفره الاصلي والكويتي المزور والمتهم بانتحال هوية وجنسية كفيله الطبيب الكويتي المسؤول بوزارة الصحة غير صحيح تماما، بل ان وزارة الداخلية هي التي بادرت بالاتصال به لاستقاء المعلومات منه من لحظة نشره الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها لم تحصل إلا على معلومات مرسلة ولا تتضمن اي دلائل او مستندات او اثباتات وتفتقر الى الوضوح في صحة الادعاءات والمعلومات.

واكدت الادارة ان الجهات الامنية المختصة تعكف على استكمال التحريات والتحقيق في هذه الادعاءات والأقاويل المرسلة وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم ثبوت صحتها.