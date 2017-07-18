محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر امني «الأنباء» بأن وافدا مصريا يعمل في نقل الجثامين من ثلاجة الموتى الى المطار اقتيد مخفورا الى جهاز امن الدولة على خلفية ضبطه بجثة وافد بنغالي كان يفترض ان يضعها داخل الطائرة واستغل منح كتاب يفيد بتسلم المسؤول في المطار جثتين ومن ثم استغل عدم وجود المفتش ووضع جثة واحدة، فيما كان يحمل جثتين لإيداعهما في الطائرة الكويتية المتجهة الى عاصمة بنغلاديش دكا، هذا وتم ابلاغ قطاع الامن الجنائي، بما صدر عن الوافد وهو مصري الجنسية، فيما أقر الوافد في التحقيقات التي اجريت معه انه كان بصدد بيع الجثة لطلاب في كلية الطب حسب زعمه لاستخدامها في التشريح، هذا ولم يعرف ما إذا كان الوافد استغل عمله وارتكب تجاوزات مماثلة خاصة بالنسبة لجثامين الوافدين والتي يكلف بدفنها في مقابر الكويت.

وأكد المصدر ان المفتش الذي منحه الاذن بالتسلم ولم يتأكد من وضعه للجثتين داخل الطائرة اخضع هو الآخر للتحقيقات، وقال ان حرارة الجو وراء تكاسله عن متابعته بنفسه لوضع الجثتين في الطائرة.

وحول تفاصيل القضية كاملة قال مصدر مطلع ان البوابة الخارجية في مطار الكويت أوقفت قائد مركبة لنقل الموتى لدى خروجها وإذا بهم يجدون تابوتا به جثة بنغالي فيما كان معه قبل الخروج جثتان، وعليه تم توقيفه وبسؤاله عن الجثة التي يحملها قال انه استغل قيام المفتش بوضع ختم على المستند بأنه تسلم جثتين وتركه يقوم باستكمال المهمة دون اشراف منه ليقوم الوافد بوضع جثة واحدة داخل الطائرة ومحاولة الخروج بالجثة الأخرى وقال انه كان يعتزم بيع الجثة على طلاب لاستخدامها في التشريح.

وردا على سؤال ما اذا كان امره سينكشف حال وصول جثة واحدة لا جثتين، قال الوافد انه في هذه الحالة لن يكون مسؤولا عن فقد الجثة باعتبار ان لديه ما يثبت انه سلم جثتين الى الطائرة الكويتية.