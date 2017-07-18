هاني الظفيري

كشفت أحدث احصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور والتي يرأسها اللواء فهد الشويع أن المركبات التي تحمل لوحات خليجية ارتكبت 85575 مخالفة وتصل الغرامات المستحقة إلى 2941429 دينارا، وذلك خلال الفترة من 28 يوليو 2015 وحتى نهاية يونيو الماضي.

وبحسب مصدر أمني فإن اجهزة وزارة الداخلية ارسلت للدول التي تعود لها هذه المركبات بهدف تحصيل المبالغ وإرسالها إلى الكويت.

وأضاف المصدر ان قطاع المرور حرر خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 9426 مخالفة وتم بموجبها استدعاء 216 مخالفا وإلزامهم بدفع قيمة المخالفات المترتبة عليهم وتم تحصيل مبلغ 342190 دينارا وجار تحصيل البقية بنفس الآلية المتبعة من دول مجلس التعاون.

وتظهر الإحصائية التي حصلت عليها «الأنباء» للأشهر الستة من العام 2017 ارتكاب 512 مخالفة في يناير و1019 في فبراير و1845 في مارس و33014 في ابريل و2050 في مايو و986 في يونيو.