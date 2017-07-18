هاني الظفيري

رفعت ادارة السجن المركزي الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا تقريرا مفصلا بشأن أحداث عنبر ٧ وفي الواقعة التي انتهت بإصابة عدد من رجال الأمن والنـزلاء.

وبحسب مصدر أمني فإن قوة من السجن المركزي قررت مداهمة عنبر ٧ بعد معلومات عن وجود ممنوعات بداخله، ولدى دخول قوة الدعم الى العنبر والطلب من النزلاء المغادرة تمهيدا لتفتيش العنبر رفض عدد منهم وحاولوا أخذ مبالغ يحتفظون بها ومن بين هؤلاء المتهــم ابوحبيـــل الذي سبق وهرب من الكويت وأعيد الى السجن.

واضاف المصدر ان الأمر تطور الى اعتداء عدد من النزلاء على قوة الدهم ليقوم رجال الأمن بالرد على الاعتداء والسيطرة على النزلاء واصيب على خلفية الواقعة عدد من النزلاء ايضا تم تقديم العلاج لهم.

وكذلك تم تقدير العلاج إلى المصابين من قوة أمن السجن.