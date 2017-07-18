محمد الجلاهمة - محمد الدشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لقطاع الأمن الجنائي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من إحباط محاولة إدخال ما يقارب 5500 آلاف زجاجة خمر داخل حاوية بميناء الشعيبة.

وفي التفاصيل، وردت معلومات عن طريق أحد المصادر السرية عن وجود شخص عربي الجنسية يقوم بجلب المشروبات الروحية عن طريق أحد التجار.



وبناء على تلك المعلومات تم تشكيل فريق عمل متخصص في أعمال البحث والتحري من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لجمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالمزيد من التحريات لضبط كمية الخمور قبل خروجها من الميناء، وبعد اتخاذ الاجراء القانوني تم ضبط المتهم، وبتفتيش الحاوية عثر بداخلها على كمية من المشروبات الروحية والتي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من ثلاثمائة ألف دينار.



وبسؤاله عما نسب إليه اعترف بأنه يقوم بجلب الخمور من احدى الدول الآسيوية بقصد الاتجار فيها داخل البلاد.