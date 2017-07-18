عبدالكريم أحمد - محمد الدشيش
أيدت المحكمة الادارية بالاستئناف حكم أول درجة بإلغاء قرار فصل موظفة كويتية بوزارة المواصلات وما يترتب عليه من اثار اثر فصلها بقرار تعسفي.
وكانت الموظفة قد تم فصلها بسبب غيابها المستمر طول ١٥ يوما التي اقرها القانون والتي تعتبر عقبها مفصولة من العمل.وقال المحامي حسين العصفور: ان هذا الحكم اصاب كبد الحقيقة ونصر موكلته المظلومة من اكثر من ٧ اشهر وهي تعاني من تراكم المسؤوليات عليها، خاصة انها فصلت دون مبرر، وكانت تمارس عملها بقسم آخر لكن الوزارة والتخبطات هما السبب في فصلها.