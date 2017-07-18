تفاخر بحيازته الكثير من المال ولام من ينتظرون الرواتب

عبدالله قنيص

فتحت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية تحقيقا لتحديد هوية شخص مجهول نشر مقطعا على اليوتيوب وهو يفاخر بالثراء وانه يقوم بإشعال السيجارة بالعملة الوطنية بورقة من فئة الـ 10 دنانير.

وقال مصدر أمني ان رجال الجرائم يكثفون جهودهم لتحديد هوية الشخص، مشيرا الى انه من السابق لأوانه التأكد من حقيقة المقطع وإذا ما كانت العملة التي استعملها الشخص حقيقية أم ورقة تشبه العشرة دنانير، مؤكدا ان المقطع تضمن كلام الشخص عن نفسه بأنه ثري وانه مشفق على من ينتظرون رواتبهم مع نهاية كل شهر وهو يمتلك المال والذي يفيض عن حاجته ويشعل به السجائر على حد زعمه.