إحالة متعاطين إلى «المكافحة» ومدنيين للتنفيذ المدني

محمد الجلاهمة - أحمد خميس

ضمن جهود الوزارة للتصدي للجريمة ومواجهة أي انتهاكات للقانون بأي شكل من الأشكال واستمرارا لحفظ الأمن والأمان وفي ترجمة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، قام قطاع شؤون الأمن العام بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، بضبط العديد من المطلوبين من خلال الجهود المتواصلة لقطاع الأمن العام،

ففي الفروانية تمكنت مديرية أمن المحافظة من ضبط مقيم من الجنسية العربية عثر معه على 26 كيسا يوجد به مادة بيضاء اللون يشتبه بأنها مخدر الشبو و107 حبات حمراء اللون يشتبه بانها مخدر الترامادول و3 أكياس توجد بها مادة عشبية اللون يشتبه بانها مخدر الكيميكال.

وتمكنت مديرية امن محافظة حولي من ضبط مواطن في حالة غير طبيعية ويعرقل حركة السير وبتفتيشه عثر معه على ورقة بداخلها مادة عشبية اللون يشتبه بأنها مخدرة وتمت مشاهدة 4 سجائر ملفوفة مستخدمة داخل طفاية سجائر متنقلة يشتبه بانها مواد مخدرة كيميكال وقطرتي عين وورقتي رشيد، وكذلك تم ضبط 3 وافدين من الجنسية الآسيوية يقومون بتصنيع الخمور وبيعها في منطقة السالمية وعثر بحوزتهم على 2300 قنينة ماء صحة مملوءة بمادة سائلة شفافة يشتبه بانها مسكرة معدة للتوزيع وتم ضبط 50 برميلا توجد بها مادة سائلة يشتبه بانها مواد مسكرة.

وفي الأحمدي تمكن رجال أمن مديرية أمن المحافظة من ضبط مواطن في حالة غير طبيعية وعثر معه على كيس به بقايا مادة عشبية يشتبه بانها مخدرة وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها عثر على 4 اعقاب سجائر، كذلك سيجارتان مستعملتان، بالاضافة الى ورقة يوجد بداخلها بقايا مادة عشبية يشتبه بانها مواد مخدرة، وبالتدقيق على بياناته تبين انه مطلوب أيضا على ذمة قضايا دين.

وفي العاصمة تمكنت مديرية أمن المحافظة من ضبط مواطن في حالة غير طبيعية وبحوزته 8 حبات بيضاء اللون يشتبه بانها لاريكا، كما تم توقيف مواطن وبفحص بياناته تبين انه مطلوب القاء قبض لإدارة تنفيذ الاحكام وصادر بحقه حكم بالحبس 5 سنوات وقضيتي تجارة مخدرات وتعاط.

وفي مبارك الكبير تمكنت مديرية الأمن من ضبط 6 مدنيين و6 قضايا تغيب و6 مركبات مطلوبة وبائع متجول، كما تمكنت من فض مشاجرة وحررت 7 مخالفات مرورية وتم حجز 3 مركبات ومساعدة 20 حالة إنسانية، كما تم ضبط سلاحين وذخيرة وادوات تعاط.

واقامت إدارة عمليات الأمن العام عدة نقاط تفتيش أسفرت عن ضبط 13 شخصا بينهم 7 مواطنين، و6 مقيمين بحوزتهم مواد مخدرة وضبط مواطن مطلوب على ذمة قضايا دين، وأحيل جميع المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص.